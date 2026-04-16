En diálogo con el equipo de Red Panorama, el concejal de Los Surgentes, Germán Buttarelli, volvió a cargar contra la gestión del intendente local y aseguró que el gobierno municipal atraviesa una fuerte crisis interna marcada por la improvisación, la falta de experiencia y una serie de renuncias que debilitan al Ejecutivo.

Según afirmó, el escenario actual refleja “un gobierno muy desprolijo” que no logra dar respuestas ni ordenar el funcionamiento administrativo.

Buttarelli remarcó que durante el primer año mantuvo una actitud prudente dentro del Concejo Deliberante, intentando acompañar con proyectos y pedidos de informes para colaborar con la gestión. Sin embargo, sostuvo que desde el oficialismo no aprobaron iniciativas ni brindaron respuestas a los requerimientos presentados, lo que, según indicó, agrava la falta de transparencia y profundiza la debilidad política del gobierno local.

En ese contexto, señaló que las reiteradas renuncias de funcionarios obedecen al desacuerdo con el manejo interno del municipio. “La gente no renuncia porque le sobra trabajo, renuncia porque no está de acuerdo”, expresó el edil, quien además indicó que varios exfuncionarios manifestaron sus diferencias públicamente en redes sociales, aunque sin avanzar en denuncias formales por una cuestión de resguardo personal y profesional.

A las críticas por la salida de funcionarios se suma la denuncia por la presunta falta de rendición de 17 millones de pesos enviados por la Provincia para asistir a familias afectadas por inundaciones. Buttarelli aseguró que esos fondos nunca llegaron a los damnificados y que el intendente todavía no explicó qué ocurrió con ese dinero. A esto añadió otros 20 millones de pesos destinados a un proyecto de gestión de residuos, que según afirmó tampoco fueron utilizados ni informados a la comunidad.

El concejal también cuestionó la designación de un supuesto nuevo secretario de Gobierno proveniente de Villa María, de quien —aseguró— no existe presentación oficial ni decreto de nombramiento. Para Buttarelli, traer a una persona ajena a la localidad para ocupar un cargo clave refleja la falta de planificación y conocimiento de la realidad de Los Surgentes, en un contexto en el que el municipio “no está resolviendo ni los problemas básicos”.

En otro tramo de la entrevista, también puso en duda los anuncios realizados sobre un supuesto transporte para estudiantes hacia Marcos Juárez. Según explicó, el municipio promociona un servicio privado que cobra por traslado, pero no existiría una verdadera asistencia municipal para garantizar ese beneficio. “Se hacen anuncios con bombos y platillos, pero no se concreta nada”, cuestionó, apuntando nuevamente contra la falta de respuestas en áreas sensibles como la asistencia social y educativa.

Finalmente, Buttarelli advirtió que si el Ejecutivo no brinda explicaciones sobre el destino de los fondos provinciales, avanzarán por la vía judicial. “No le estamos pidiendo respuestas para un concejal, sino para toda la población”, afirmó.

En medio de un creciente malestar en la comunidad, el reclamo del edil expone una crisis política que suma tensión en Los Surgentes y podría derivar en denuncias formales si no aparecen respuestas inmediatas.