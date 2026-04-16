Dìa del Animal en Marcos Juàrez.
29 de Abril de 14:30 horas a 17:00 horas.
Predio del Ferrocarril.
Jornada de Adopciòn.
Vacunaciòn Antirràbica.
Desde Mayo vacunaciòn antirràbica todos los mièrcoles en distintos puntos de la ciudad.
Cuidar a nuestras mascotas es cuidar a toda la comunidad.
Jornada Especial por el Dìa del Animal:
Te esperamos en el Predio del Ferrocarril para compartir una tarde dedicada al cuidado y bienestar de nuestras mascotas. Habrà jornada de adopciòn y vacunaciòn antirràbica.
Adoptar es un acto de amor, pero tambièn de compromiso. Darle un hogar a un animal implica cuidarlo, alimentarlo, brindarle atenciòn veterinarìa y mucho cariño durante toda su vida.
No olvides que la castraciòn es fundamental para:
Prevenir enfermedades, evitar la sobre poblaciòn, y mejorar la calidad de vida de Perros y Gatos.
Sumate, informate y se parte de una comunidad màs responsable con nuestros animales.