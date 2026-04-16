Dìa del Animal en Marcos Juàrez.

29 de Abril de 14:30 horas a 17:00 horas.

Predio del Ferrocarril.

Jornada de Adopciòn.

Vacunaciòn Antirràbica.

Desde Mayo vacunaciòn antirràbica todos los mièrcoles en distintos puntos de la ciudad.

Cuidar a nuestras mascotas es cuidar a toda la comunidad.

Jornada Especial por el Dìa del Animal:

Te esperamos en el Predio del Ferrocarril para compartir una tarde dedicada al cuidado y bienestar de nuestras mascotas. Habrà jornada de adopciòn y vacunaciòn antirràbica.

Adoptar es un acto de amor, pero tambièn de compromiso. Darle un hogar a un animal implica cuidarlo, alimentarlo, brindarle atenciòn veterinarìa y mucho cariño durante toda su vida.

No olvides que la castraciòn es fundamental para:

Prevenir enfermedades, evitar la sobre poblaciòn, y mejorar la calidad de vida de Perros y Gatos.

Sumate, informate y se parte de una comunidad màs responsable con nuestros animales.