Durante la mañana del martes, aproximadamente a las 11:40 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Rivadavia y Almirante Brown.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, conducida por un hombre mayor de edad, colisionó con una bicicleta, en la cual se trasladaba otro masculino.

Al llegar los bomberos, socorrieron a ambos damnificados y los trasladaron al Hospital Municipal San Roque, donde ingresaron con traumatismos varios.

Aún se desconocen las causas del accidente.