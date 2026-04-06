Durante la tarde del domingo, cerca de las 15 horas, personal policial de Leones recibió la denuncia de una mujer de 28 años por un robo ocurrido en la sede del Club que lleva el mismo nombre, el cual se encuentra en Avenida del Libertador al 1154.

Allí, según lo testificado por la denunciante y lo que pudieron notar por las cámaras de seguridad, cerca de las 5:30 de la madrugada, dos personas ingresaron al salón y se llevaron dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora, como también mercadería que incluye varias bebidas y chocolates.

Aún no se ha dado con los malhechores, aunque, la Sede del Club ha dado a conocer, a través de sus redes sociales, las imágenes tomadas por las cámaras del momento del hecho para pedir la colaboración de los vecinos.