Durante la tarde del martes, aproximadamente a las 18 horas, luego de una jornada de intensas lluvias en la ciudad, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente laboral ocurrido en una vivienda ubicada entre calles Los Robles y Los Álamos, al este de la ciudad.

Allí, momentos antes, un hombre que se encontraba realizando trabajos en el techo de la casa, por razones que se desconocen, sufrió una caída desde ese lugar hacia el balcón de un primer piso.

Al llegar los bomberos realizaron las tareas de rescate de la persona damnificada, quien luego fue trasladada por el servicio de emergencias SUM al Hospital Abel Ayerza.