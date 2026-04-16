Durante la mañana de hoy, diversas consultas y comentarios llegaron al equipo de Red Panorama ya que no estaría funcionando el número de teléfono de las oficinas de PAMI.

Esto generó incertidumbre en los afiliados, luego de todo lo ocurrido relacionado a la entidad en las últimas semanas acá.

Por ello, Panorama pudo confirmar, minutos más tarde, que tanto el teléfono como la atención en la oficina funciona con normalidad.

Para consultas pueden llegarse a Santiago del Estero 230, o comunicarse al 458160.