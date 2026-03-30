Durante los primeros minutos del domingo, aproximadamente a las 0:45 horas, personal policial de Arias recibió la información de un hombre mayor de edad de esa localidad, que ingresó al Hospital de Corral de Bustos con herida de arma blanca.

Por tal motivo, la policía se hizo presente en el domicilio del herido, donde se encontraba su hermano, quien testificó que, momentos antes, en medio de una discusión que tuvieron antes lo agredió con un cuchillo.

Los uniformados secuestraron el arma que utilizó el sospechoso, entre otros elementos vinculados a la causa. No quedó detenido.

El herido fue, luego, trasladado al centro de salud de Bell Ville, donde informaron que no corre riesgo su vida.