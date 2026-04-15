Durante la mañana de hoy, diversos comentarios llegaron al equipo de Red Panorama por parte de los vecinos de calle Deán Funes, quienes manifestaron su preocupación por el deterioro del sector, especialmente tras recientes trabajos municipales.

Por tal motivo, la Panorama realizó una entrevista con Jorge Dantonio, del área de Servicios Urbanísticos, quien explicó la situación y respondió a los reclamos, luego de que residentes señalaran que “se llevaron el ripiado” y que la calle quedó en «muy malas condiciones».

Según relataron, las maquinarias trabajaron días antes de las lluvias y, tras su paso, el estado del camino empeoró notablemente. “Ahora está muy, muy complicado, muy barroso”, aseguraron, al tiempo que pidieron explicaciones sobre lo ocurrido en esta arteria ubicada al sur de la ciudad, cercana al INTA y a la escuela PROA.

Ante esta situación, Dantonio negó que se haya retirado material de la calle y aclaró que los trabajos formaban parte de una mejora integral. “No es que nosotros nos llevamos el ripio”, sostuvo, y explicó que las tareas consistían en ampliar la traza, retirar el manto vegetal y limpiar cunetas para luego redistribuir y agregar material.

El funcionario detalló además que las condiciones climáticas impidieron completar las tareas previstas. De manera indirecta, indicó que las lluvias interrumpieron el cronograma y generaron dificultades operativas, lo que derivó en el estado actual del camino. “El clima no nos dejó terminar, es eso lo que pasó”, afirmó.

Asimismo, Dantonio señaló que existe faltante de ripio en algunos tramos y que está previsto reponerlo cuando mejoren las condiciones del tiempo. También mencionó que se están priorizando calles principales con mayor tránsito, mientras que las secundarias, como Deán Funes, serán atendidas progresivamente.

Desde el área municipal remarcaron que el objetivo es retomar los trabajos en los próximos días, siempre que el clima lo permita, para dar respuesta a los reclamos y mejorar la transitabilidad en el sector.

En ese marco, el funcionario también detalló tareas recientes de bacheo en distintos puntos de la ciudad. “Hicimos tres viajes de material como para salir a tapar esos baches que teníamos”, explicó, y agregó que los trabajos se realizaron entre el lunes y parte del martes, hasta que las lluvias volvieron a interrumpir las intervenciones.

De cara a las próximas semanas, Dantonio indicó que la planificación dependerá nuevamente del clima, aunque aseguró que se retomarán las tareas ni bien mejoren las condiciones.

De manera indirecta, señaló que el objetivo es avanzar tanto con el mantenimiento como con obras de mayor escala, e incluso dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos de pavimentación en barrios que lo soliciten formalmente.