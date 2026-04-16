La Intendente Municipal, Sara Majorel, recibiò a la Directora General de Agro Activa, Rosana Nardi, en un encuentro que se desarrollò en el marco de la nueva ediciòn de la muestra que tendrà lugar en el mes de Junio.

Durante la reuniòn, dialogaron sobre la situaciòn de la industria a nivel Local, Regional y Nacional. destacando la importancia del sector productivo como motor fundamental para el desarrollo de la sociedad.

Asimismo, se puso en valor el rol de estos espacios de encuentro que permiten fortalecer vínculos, generar oportunidades y potenciar el crecimiento econòmico.

En este contexto, se extendiò la invitaciòn a participar de AgroActiva, que se llevarà a cabo del 3 al 6 de Junio, consolidàndose como uno de los eventos màs importantes del sector a nivel Paìs.