Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 8:30 horas, personal policial de Alejo Ledesma recibió un llamado de emergencia de un hombre, quien denunció que su automóvil, un Ford Ecosport, estaba prendiéndose fuego frente a su vivienda.

Al llegar al lugar, la policía recibió la palabra de diversos testigos que, momentos antes, habrían visto a un vecino de la cuadra, otro hombre mayor de edad, iniciando el incendio sobre el vehículo.

Minutos más tarde, mientras el damnificado se encontraba realizando la denuncia, recibió una llamada de su mujer, la cual le comentó que el sospechoso se encontraba nuevamente en su vivienda, la que está al lado del denunciante, por lo que se acercaron con un patrullero.

El acusado, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga y meterse a otra casa. Pudo ser retenido por la policía y fue trasladado a la comisaría local, donde quedó alojado y a disposición de la Fiscalía de La Carlota.