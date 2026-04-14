En diálogo con el equipo de Red Panorama, la doctora Mariana Ardid explicó cómo funciona la guardia del Centro Materno Infantil de Marcos Juárez para afiliados de PAMI, destinada a resolver urgencias cuando no se consigue turno con el médico de cabecera.

“Si tenés fiebre, dolor abdominal o una bronquitis, y no conseguís turno, te vas a la guardia”, señaló. El servicio funciona las 24 horas con presencia permanente de un médico y una enfermera.

Ubicada en General Paz y Quintana, la guardia recibe a los pacientes de manera directa, con atención inmediata ante cuadros agudos. Según detalló Ardid, allí se realiza una primera evaluación clínica para definir si el paciente puede ser tratado en el lugar o si requiere derivación. Además, cuentan con laboratorio de urgencias para estudios como electrocardiogramas o análisis específicos.

En los casos más complejos, el Centro Materno articula con el hospital local para garantizar la continuidad de la atención. “Hablamos con terapia y vemos si pueden recibir al paciente”, explicó la médica. Si hay disponibilidad, el hospital actúa como instancia intermedia hasta que llegue la ambulancia de PAMI para el traslado correspondiente.

Sin embargo, la falta de terapia intensiva propia del sistema genera complicaciones. Ardid indicó que, cuando no hay camas disponibles, deben recurrir a servicios privados como el EME-CAR, lo que implica costos elevados. De manera indirecta, la profesional remarcó que estas situaciones evidencian las limitaciones actuales del sistema de atención para afiliados.

A este escenario se suma el conflicto con los médicos de cabecera, que impacta directamente en la demanda de la guardia. “La situación es crítica”, afirmó Ardid, al referirse al paro y a las dificultades para garantizar la atención habitual. En ese contexto, muchos pacientes optan por acudir directamente a la guardia ante la falta de respuestas.

La médica también cuestionó los bajos honorarios que perciben por afiliado, lo que, según dijo, desincentiva la labor profesional. “Son dos mil cien pesos por afiliado al mes, consulte una o diez veces”, explicó. Y agregó con crudeza: “Se te van las ganas de trabajar”, planteando que la situación económica “degrada la profesión”.

En relación a intervenciones quirúrgicas urgentes, Ardid detalló que el procedimiento está centralizado: “Se plantea el caso y se deriva directamente, donde ya lo espera el cirujano”. Según explicó, estas derivaciones se realizan exclusivamente a la clínica asignada por PAMI, y en caso de optar por otro centro, el paciente debe asumir los costos de manera particular.

Además, la profesional destacó la exigencia constante que implica sostener el sistema de guardia. Comentó que permanece disponible “24/7” para resolver derivaciones y consultas, incluso acercándose personalmente al centro cuando es necesario. De manera indirecta, dejó en claro el compromiso del equipo por garantizar la atención “dentro de lo que tenemos, lo mejor posible”.

Finalmente, Ardid llamó a reflexionar sobre el valor del sistema de salud y el rol de los pacientes. Recordó la importancia de presentar la credencial de PAMI en cada consulta: “Es como ir al supermercado sin dinero”, comparó. Mientras tanto, la guardia del Centro Materno continúa siendo un pilar esencial para la atención inmediata en la ciudad.