En diálogo con el equipo de Red Panorama, el representante de La Bancaria, Hugo Alzuaga, aseguró que el Banco de la Nación Argentina trabaja en nuevas herramientas de asistencia para deudores morosos, principalmente para quienes acumulan atrasos en tarjetas de crédito.

El dirigente sostuvo que la medida busca “aliviar” la situación financiera de “miles de trabajadores” afectados por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.

La iniciativa del Banco Nación se conoció en medio de un fuerte crecimiento de la morosidad en el sistema financiero. Según datos del Banco Central publicados esta semana, la mora total alcanzó el 7%, mientras que en las familias llegó al 11,5%, uno de los niveles más altos de los últimos años. Distintos informes señalan además que uno de cada seis adultos argentinos mantiene deudas impagas o atrasadas.

Alzuaga explicó que actualmente el Banco Nación ofrece préstamos de hasta 10 millones de pesos, con tasas cercanas al 35% y hasta 60 meses de financiación, destinados a cancelar deudas de tarjetas. Sin embargo, adelantó que la entidad analiza ampliar esos montos en los próximos días. “No había otra solución que largar una línea especial crediticia para que todos aquellos deudores puedan pagar y seguir comiendo”, afirmó.

En paralelo, el Banco Nación lanzó un “kit de soluciones” para refinanciar pasivos y unificar obligaciones tomadas tanto en la propia entidad como en otros bancos y fintech. El programa contempla préstamos de hasta 100 millones de pesos, con plazos de hasta 72 meses y tasas inferiores a las del mercado financiero tradicional. Además, incluye planes especiales para clientes con hasta 90 días de atraso en tarjetas de crédito emitidas por la entidad.

El dirigente gremial vinculó el crecimiento de las deudas con el deterioro salarial registrado en los últimos años. “Los salarios hace 30 meses que no se actualizan como corresponde”, sostuvo, y remarcó que gran parte de las compras financiadas por las familias estuvieron destinadas a alimentos y gastos cotidianos. También explicó que quienes accedan a la refinanciación verán reducidos los límites de sus tarjetas para evitar un nuevo sobreendeudamiento.

Alzuaga defendió además el rol histórico del Banco Nación y cuestionó a quienes impulsaban su privatización tiempo atrás. “Esa es la función que tiene el Banco Nación”, remarcó, al señalar que la entidad estatal vuelve a ocupar un lugar central en la asistencia financiera frente a la crisis de endeudamiento que atraviesan muchos hogares argentinos.