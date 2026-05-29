En diálogo con el equipo de Red Panorama, Darío Quiroga, vecino de Marcos Juárez y reconocido también en San Marcos Sud por su paso por el fútbol regional, denunció públicamente que la Municipalidad de Leones no le devuelve dos caballos que, según afirmó, fueron secuestrados el año pasado cuando se encontraban en poder de su hermano.

El hombre aseguró que los animales “desaparecieron” del predio municipal y que recientemente aparecieron publicados para la venta en Bell Ville.

Según relató Quiroga, los caballos se habían escapado y fueron retenidos por personal municipal en septiembre del año pasado. “Mi hermano fue a hablar y le dijeron que los podía recuperar pagando la multa”, explicó. Sin embargo, aseguró que cuando intentaron concretar el pago, desde el municipio les indicaron que regresaran otro día y, al volver, les informaron que los animales ya no estaban allí.

“El primer dato que nos dieron fue que los habían llevado a Río Cuarto para chicos especiales, pero después aparecieron publicados en Bell Ville”, sostuvo el vecino, quien aseguró haber realizado reclamos en la Policía y también en la Municipalidad de Leones, aunque afirmó que no obtuvo respuestas. “Me hicieron pasar fotos de los caballos y nunca más se comunicaron conmigo”, agregó.

Quiroga explicó además que los animales eran de su propiedad, aunque no contaban con documentación formal porque los había comprado hacía poco tiempo. En ese sentido, remarcó que nunca tuvo problemas con la Justicia ni antecedentes de conflictos. Durante la entrevista también se cuestionó el procedimiento realizado por las autoridades locales y se planteó que debería haberse facilitado una instancia para que el dueño pudiera recuperarlos.

El caso generó repercusión en la región y ahora el vecino analiza avanzar con asesoramiento legal para intentar recuperar los animales o esclarecer qué ocurrió con ellos tras el secuestro municipal. Mientras tanto, insiste en que los caballos son suyos y reclama una respuesta oficial de las autoridades de Leones.