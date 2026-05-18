Durante la tarde del viernes, personal policial de Monte Buey recibió un llamado al 101 por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Teresa de Paoli y Avenida Agricultor.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta Honda Wave de 110cc, conducida por un hombre de 22 años, chocó con un perro que se encontraba paseando con su dueño, de 46, pero suelto, sin correa.

Como producto del impacto, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica, lo que le ocasionó algunas heridas.

Al llegar el servicio de emergencias, el animal había fallecido en el lugar por el choque, mientras que el damnificado del rodado fue trasladado al Hospital local, donde ingresó con heridas leves.

Desde la policía piden a los vecinos extremar las medidas de seguridad al momento de pasear a sus mascotas, y que éstas mismas no caminen sueltas por la calle para evitar accidentes de todo tipo.