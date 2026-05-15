Nuevo Consejo: Mismo compromiso con la Cooperativa.
Una nueva etapa de trabajo enfocada en el crecimiento de la Cooperativa y el bienestar de toda la comunidad.
Compartimos la conformaciòn del nuevo Consejo de Administraciòn de Coyspu, un equipo que asume la responsabilidad de seguir trabajando por nuestra cooperativa.
Presidenta: SILVANA VALERIA MALDONADO.
VicePresidente: GUILLERMO HORACIO PIRRO.
Secretario: NORBERTO LELIO MARTÌN.
Prosecretario: MARCELO FABIÀN BUZZI.
Tesorero: JORGE JOSÈ BATISTA.
Protesorero: ENRIQUE OSCAR COMELLO.
Vocales Titulares:
CARLOS ALFREDO TOUZ.
MARTÌN ALEJANDRO ALVAREZ TORRES.
LUJÀN BARULICH.
Vocales Suplentes:
MARISEL CLAUDIA COSCI.
DANIEL ANTONIO LERDA.
GUADALUPE BARRIOS.
FLORENCIA TAMARA COMELLO.
JUAN CARLOS PALACIOS.
Sìndico Titular: DAIANA SOLEDAD FREYTES.
Sìndico Suplente: RAMÒN MIGUEL AMAR.