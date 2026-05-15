Agustín Spaccessi, legislador provincial por el Partido Libertario, se refirió al panorama político de Marcos Juárez y defendió el trabajo del liberalismo cordobés frente a las críticas internas surgidas dentro del espacio.

En diálogo con Red Panorama, aseguró que “las ideas de la libertad llegaron para quedarse” y destacó el crecimiento territorial que, según afirmó, el sector viene construyendo desde 2018 en distintas ciudades de la provincia.

Durante la entrevista, Spaccessi cuestionó las declaraciones de Gerardo Pasquali y sostuvo que le hacen «un flaco favor» al espacio. Además, reivindicó el origen del Partido Libertario de Córdoba y recordó que muchos dirigentes “acompañaban a Javier Milei cuando todavía no existía estructura política”. En ese sentido, insistió en que el espacio libertario cordobés mantiene una identidad propia y diferencias metodológicas con La Libertad Avanza nacional.

El legislador también rechazó las acusaciones que vinculan al partido con el schiarettismo y aseguró que fueron “los primeros que se opusieron” al oficialismo provincial. De manera indirecta, recordó que el espacio votó en contra de distintas medidas impulsadas por el Gobierno cordobés y sostuvo que “mal podrían pedir apoyo económico” a una gestión que vienen cuestionando públicamente desde hace años.

En relación a las elecciones municipales, Spaccessi respaldó la posible candidatura de Juan Carlos Escobar y lo definió como “un hombre hecho desde abajo”, con conocimiento de la realidad local. Además, consideró que el próximo intendente deberá enfocarse en resolver problemas concretos de la ciudad, como el deterioro de las calles y las dificultades vinculadas al sistema de salud.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el debate sobre los fondos provinciales destinados a Marcos Juárez y la gestión de la intendenta Sara Majorel. Mientras el conductor remarcó la existencia de importantes obras financiadas por la Provincia, Spaccessi diferenció esos aportes de los recursos destinados específicamente a infraestructura municipal y aseguró que “la ciudad no recibió fondos para obras locales” durante la actual gestión provincial.

La discusión dejó expuestas las diferencias internas y externas que atraviesan al liberalismo cordobés, en un escenario político que ya empieza a calentarse de cara a las elecciones de este año en Marcos Juárez.