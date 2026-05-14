En diálogo con el equipo de Red Panorama, el presidente del Club San Martín, Guillermo Cornaglia, se refirió a la situación judicial vinculada a un accidente ocurrido durante un partido de bochas, luego de que trascendiera que una persona habría iniciado acciones legales contra la institución tras resultar lesionada por el impacto de un bochín.

El dirigente confirmó que el club está al tanto del caso y que ya interviene el área legal.

Cornaglia explicó que el hecho se produjo cuando una persona que se encontraba circulando por el sector de las canchas recibió el impacto accidental de un bochín. Aunque evitó brindar precisiones sobre el estado de la causa, señaló: “Estamos al tanto, se está trabajando, está la parte jurídica trabajando”, dejando en claro que la situación ya está siendo abordada formalmente.

De manera extraoficial, el equipo de Red Panorama pudo acceder a información que indica que el monto estimativo del reclamo rondaría los 40 millones de pesos, aunque ese dato no fue confirmado por las autoridades del club. Asimismo, trascendió que la persona involucrada no sería socia de la institución y que se encontraba presenciando el campeonato de bochas al momento del hecho.

En ese contexto, distintos aspectos vinculados a las circunstancias del incidente y a la responsabilidad de las partes formarían parte del análisis jurídico en curso. Al respecto, Cornaglia sostuvo que todavía existen cuestiones que deberán ser evaluadas dentro del proceso. “Hay mucha tela para cortar”, expresó durante la entrevista.

Respecto a las versiones sobre el monto del reclamo, el presidente insistió en que no tiene conocimiento oficial sobre esa cifra y tomó distancia de esa información. “Ese número que vos me decís, realmente no lo escuché nunca”, afirmó, y explicó que la comisión directiva resolvió dejar el seguimiento del caso en manos de los abogados.

Mientras tanto, las conversaciones entre las partes continúan y el futuro del caso quedará sujeto al avance de las gestiones legales y las decisiones que se adopten en la Justicia.