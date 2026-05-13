En diálogo con el equipo de Red Panorama, Gerardo Pasquali, candidato a intendente por La Libertad Avanza en Marcos Juárez, confirmó públicamente su postulación de cara a las elecciones municipales de este año y aseguró que actualmente es el único representante oficial del espacio libertario en la ciudad.

“Decidí ser el candidato puro de La Libertad Avanza”, afirmó.

El dirigente explicó que comenzó a trabajar dentro del espacio hace aproximadamente un año, luego de las elecciones nacionales, y que desde entonces desarrolló actividades vinculadas al armado político local. Según indicó, durante ese tiempo realizaron recorridas y relevamientos barriales para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y las problemáticas estructurales de la ciudad.

Pasquali también detalló cómo será el esquema electoral en los próximos meses y aclaró que el proceso contempla distintas etapas antes de la elección definitiva. En ese marco, sostuvo que dentro de La Libertad Avanza “no hay otro candidato” en Marcos Juárez y señaló que cualquier futura alianza deberá surgir de «coincidencias ideológicas» y de gestión.

Durante la entrevista, además, se refirió a otros espacios libertarios y cuestionó la participación de agrupaciones que, según expresó, actuaron como “partidos satélites” en las últimas elecciones. De manera indirecta, consideró que muchas personas confundieron esas listas con La Libertad Avanza y aseguró que eso perjudicó el caudal de votos del espacio en Marcos Juárez y en distintos puntos de la provincia.

En otro tramo de la conversación, Pasquali comenzó a delinear algunas de las propuestas que pretende impulsar en caso de llegar a la intendencia. Explicó que actualmente se encuentra realizando un relevamiento por distintos sectores de la ciudad y aseguró que los vecinos manifiestan problemas vinculados a inundaciones, baches, falta de mantenimiento y deficiencias en los servicios públicos.

“El primer trabajo que estamos haciendo es un relevamiento en las calles de Marcos Juárez”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la Municipalidad “es un ente de servicio” y consideró que actualmente existe “un gran déficit” en distintas áreas. También anticipó que, en una eventual gestión, los primeros 60 días estarían destinados a una revisión integral de la administración municipal y de la asignación de recursos.

Entre sus principales ejes de trabajo, mencionó la necesidad de mejorar el sistema de recolección de residuos, optimizar recorridos y recuperar el estado del pavimento urbano. Además, adelantó que pretende reunirse con la cooperativa de servicios públicos para analizar el funcionamiento del sistema de agua potable y el estado de la infraestructura existente, especialmente ante los problemas de pérdidas y filtraciones.

Pasquali aseguró además que pretende conformar “un equipo de gente joven” que continúe un plan de trabajo a largo plazo y remarcó la necesidad de planificar obras integrales para resolver los problemas hídricos de la ciudad. “No podemos arreglar una cuadra y tirar el agua en la otra”, expresó, al tiempo que reclamó una reorganización de prioridades dentro de la administración municipal.

El candidato libertario también se refirió a la situación demográfica de Marcos Juárez y consideró que la llegada de la extensión universitaria puede convertirse en un «motor de crecimiento» para la ciudad. Según explicó, será necesario acompañar ese desarrollo con mejores servicios y mayor oferta habitacional para recibir a estudiantes y familias que puedan radicarse en la ciudad.

En materia de salud, Pasquali habló sobre la crisis generada tras el cierre del Sanatorio Sudeste y aseguró que desde fines del año pasado viene trabajando en alternativas para sostener la atención de afiliados del PAMI. “Estamos trabajando todos los días en ese sentido”, afirmó, y destacó la colaboración del hospital, la Municipalidad y otros sectores para generar soluciones transitorias mientras se busca recuperar prestaciones en Marcos Juárez.

Finalmente, el dirigente sostuvo que uno de los grandes desafíos será ampliar el acceso a la vivienda y consideró que Argentina debe avanzar hacia un sistema de créditos hipotecarios a largo plazo.

Además, remarcó que el municipio debe tener “una carga absolutamente ética y moral” en la administración de los recursos destinados a viviendas y aseguró que muchos ciudadanos “enojados” buscan involucrarse en política para cambiar prácticas que cuestionan desde hace años.