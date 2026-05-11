Durante la tarde y noche del viernes, entre las 18 y 20:30 horas, personal policial, en conjunto con el área de Tránsito, Guardia Urbana, como también la Fuerza Policial Antinarcotráfico, realizaron diversos operativos en puntos estratégicos de la ciudad.

También llevaron a cabo trabajos de prevención en espacios públicos.

Como resultado, en los controles secuestraron más de 10 motocicletas, las cuales tenían faltas de medidas de seguridad, como también del área municipal.

Los vehículos fueron trasladados al Depósito Municipal hasta que se regularicen las situaciones de cada una. De no llevarse a cabo, por el nuevo decreto que rige prácticamente en toda la provincia, pasados los 5 días se compactarán los rodados.