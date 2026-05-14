Durante los últimos días, el gobierno provincial dio a conocer la información de que se realizará el programa Córdoba Cerca Tuyo en Marcos Juárez.

La actividad será el sábado 16 y domingo 17, de 15 a 19 horas, en las inmediaciones del Club Villa Argentina.

El evento tiene como finalidad acercar herramientas y servicios del gobierno provincial a los vecinos para resultados más ágiles y directos, promoviendo la cercanía y la participación ciudadana. Todo de manera gratuita.

Durante la jornada habrá dos oficinas móviles del Registro Civil, CiDi, asesoramiento financiero, entre otros programas y servicios destinados a los ciudadanos.

También, como parte del proyecto, hoy a las 10:30 se llevará a cabo una conferencia de prensa en el Registro Civil de la ciudad, donde explicarán más detalles sobre el programa y otras inquietudes que puedan tener los marcosjuarenses. La nota será brindada por Nadir Nifuri, responsable del programa desde la Secretaría de Integración Territorial.

Por otro lado, la jornada del fin de semana será de manera gratuita. Es necesario llegarse en los horarios estipulados a las instalaciones del club, ubicada en Vélez Sarsfield al 1480.