Cavanagh: Un detenido por abuso sexual infantil.

La Fiscalìa de Instrucciòn de Corral de Bustos-Infflinger, a cargo de Pedro Guerra, detuvo e imputò a un sujeto mayor de edad de la zona rural de Cavanagh por el delito de abuso sexual infantil. En un allanamiento realizado por personal de la Direcciòn de Investigaciones Operativas(DIO) se secuestro material pornogràfico de menores y dispositivos informàticos. El detenido utilizaba redes sociales, especialmente Instagram. La investigaciòn se iniciò por cuatro reportes de organismos internacionales.