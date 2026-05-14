Durante las últimas horas, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, o EPEC, difundió la información de que el próximo sábado 16 de mayo habrá cortes programados en diversas zonas de la ciudad de Marcos Juárez.

Uno de ellos será de 7 a 8 de la mañana, comprendiendo Barrio Sur, entre las calles Chile, Zeballos, Uruguay y las vías. También en zona norte, afectando Intendente Loinas, Juan José Paso, 25 de Mayo y las vías.

Por último estará restringida la electricidad en Lavalle, Las Lomas 2 y Cielos del Este de forma parcial.

Luego, de 9 a 10, comprenderá Ruta 9, Belgrano, Azcuénaga y Beiró. Además, en el sector Norte de la ruta, afectando a la misma, y a J. L. de Cabrera, Remedios de Escalada y Florentina Rosa.

Las restricciones se deben a mantenimientos preventivos y obras que se deben realizar en el cableado.