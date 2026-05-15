Universidad Siglo 21 anuncia el próximo inicio de clases para la oferta completa de carreras de Pregrado y Grado Universitario de la institución en la localidad y la región.

Marcos Juárez, 14 de mayo de 2026.– Universidad Siglo 21, la institución de educación superior privada más elegida por los argentinos, informa a la comunidad que el próximo lunes 18 de mayo comienzan las clases. Las inscripciones continuarán abiertas por pocos días más.

La propuesta académica para este período incluye una oferta de formación innovadora vinculada con las necesidades del mundo productivo y social como las carreras de grado de:

Inteligencia Artificial y Robótica

Ciencia de Datos

Logística Global

Comercialización/Marketing

Finanzas

Educación y Nuevas Tecnologías, entre otras.

Estos programas se suman a carreras de diversas áreas de estudio como Abogacía, Contador Público, y Licenciaturas en: Administración, Gestión de Recursos Humanos, Seguridad Informática e Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo, entre una amplia propuesta formativa.

Para este nuevo ciclo lectivo, Universidad Siglo 21 ofrece, además, posibilidad de inscripción a posgrados en modalidad virtual en diversas áreas de estudio como la Maestría en Administración de Empresas (MBA), Especialización en Marketing y Dirección Comercial, Maestría en Derecho Procesal y Maestría en Innovación Educativa, entre otras propuestas.

Para solicitar más información acerca de las carreras de Universidad Siglo 21 y las inscripciones: