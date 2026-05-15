Durante la mañana del jueves, un trágico suceso sacudió al sudeste cordobés, cuando, alrededor de las 7 de la mañana, un siniestro vial ocurrió en el cruce de las rutas 3 y 8, cerca de Canals.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión Volkswagen colisionó con un automóvil Chevrolet Tracker en el que se trasladaban 3 personas. Como resultado, por la gravedad de las lesiones, los tres ocupantes perdieron la vida en el lugar.

Según lo que se pudo conocer, el rodado mayor se trasladaba por Ruta 8 en sentido Canals – Arias al momento del siniestro, mientras que la camioneta venía desde Colonia Bismark hacia el cruce.

Aún se desconocen las causas del hecho.

Los fallecidos eran oriundos de la localidad cordobesa de Devoto, mientras que en el camión se trasladaba un hombre de Cavanagh.