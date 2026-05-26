Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 7 horas, mientras el personal policial realizaba un patrullaje en una de las zonas de la ciudad, pudo notar la ventana de una vivienda, en calle Irigoyen al 700, totalmente abierta, por lo que acudieron al lugar para entrevistar a la damnificada, una mujer de 88 años, quien testificó haber sufrido un robo.

Minutos antes, según lo denunciado, ingresó una persona a la casa y se llevó varios elementos, entre ellos una suma de dinero sin detallar.

Rápidamente la policía realizó un operativo por la zona, dando con un sujeto sobre el techo de la vivienda. Lograron detener al sospechoso, de 32 años y, al momento del control sobre él, secuestraron herramientas, guantes y el dinero que había sido robado.

El hombre fue trasladado a la comisaría local.