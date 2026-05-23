FPA desbarató un Punto de venta y secuestró estupefacientes en Noetinger. Una Detenida.

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron un allanamiento en una vivienda de calle Almirante Brown al 200 de la localidad de Noetinger, donde se logró el cierre de un Punto de venta de estupefacientes y la detención de una mujer mayor de edad.

Durante el Procedimiento, que fue llevado a cabo sobre el domicilio investigado, se detuvo a una mujer de 36 años y durante el registro se secuestró 175 dosIs de cocaína y tres de marihuana dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que la investigada comercializaba estupefacientes tanto desde su vivienda como bajo la modalidad de delivery en distintos sectores de Noetinger. Conforme avanzó la investigación, se estableció que coordinaba las entregas con antelación y realizaba las transacciones en sectores de baja visibilidad y con escasa circulación de Personas. Además, recibía pagos mediante transferencias y en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville, la detenida fue trasladada a sede Judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: FPA.