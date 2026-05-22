En diálogo con el equipo de Red Panorama, Hugo Alzuaga, representante de La Bancaria en Marcos Juárez, confirmó la creación de un nuevo espacio vecinalista que buscará competir en las próximas elecciones municipales.

El dirigente sindical explicó que el proyecto ya fue presentado ante la Junta Electoral y aclaró que la propuesta tendrá un perfil “estrictamente local”, sin alineamientos provinciales ni nacionales.

“Es un proyecto de un partido bien vecinal”, expresó Alzuaga durante la entrevista. Según contó, la iniciativa comenzó a gestarse tras el contacto con María José Cisneros y Daniel Cisneros, quienes le acercaron una idea política vinculada a la comunicación y al trabajo territorial. A partir de allí, comenzaron las reuniones y el armado del espacio.

El dirigente aseguró que nunca planteó exigencias personales dentro de la estructura política. “Yo lo único que dije es que no quería ningún puesto, a mí me gusta trabajar”, afirmó. También sostuvo que las posibles candidaturas se definirán más adelante y remarcó que la prioridad actual pasa por consolidar el grupo y sumar militancia.

Durante la entrevista, Alzuaga reveló además que recibió propuestas para integrar otros espacios políticos de la ciudad. Según relató, primero le ofrecieron participar en un armado encabezado por Pedro Dellarossa y posteriormente en otro sector opositor. Sin embargo, aseguró que rechazó ambas alternativas porque no comparte sus lineamientos políticos. “No vamos a hacer alianza con nadie”, remarcó.

En otro tramo de la charla, el referente sindical marcó fuertes diferencias con sectores libertarios y dirigentes tradicionales de la política local. “Estamos en la vereda del frente”, señaló, al cuestionar algunos acuerdos recientes y el funcionamiento interno de ciertos espacios partidarios. También criticó decisiones políticas nacionales vinculadas al impacto económico sobre la población.

Alzuaga destacó que el nuevo espacio ya cuenta con integrantes provenientes de distintos sectores políticos y sociales. “Tenemos integrantes de todos los partidos adentro porque vinieron de todos lados”, afirmó. Además, señaló que el objetivo será construir una alternativa basada en el trabajo territorial y el compromiso vecinal, lejos de las estructuras tradicionales.

Sobre el cierre, el dirigente reconoció que el espacio aún no cuenta con grandes recursos ni aparato político, aunque se mostró confiado en el crecimiento del proyecto. “Meter un concejal para nosotros sería ganar la Copa del Mundo”, concluyó.