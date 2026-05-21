En diálogo con el equipo de Red Panorama, Fabián Francioni, intendente de Leones, confirmó importantes avances en infraestructura y desarrollo industrial para la ciudad, con eje en la nueva planta de la Unión Agrícola y las obras complementarias en el Parque Industrial.

Además, durante la entrevista, también se refirió al escenario político de Marcos Juárez y dejó definiciones sobre posibles alianzas de cara a las próximas elecciones.

Uno de los anuncios más relevantes es la construcción de una nueva planta agroindustrial impulsada por la Unión Agrícola, con una inversión estimada entre 14 y 15 millones de euros. “Ya hay entre 50 y 60 personas trabajando en el sector y en los próximos días se sumarán más contratistas”, señaló Francioni, al explicar que la obra tendrá una capacidad de almacenamiento de 45 mil toneladas y un plazo de ejecución de 14 meses.

El intendente explicó que el proyecto requirió ampliar el Parque Industrial mediante la compra de nuevas tierras y destacó que la iniciativa permitirá reorganizar la circulación pesada. “Los camiones van a poder salir directamente a la autopista”, indicó, remarcando que la obra busca mejorar tanto la logística como la calidad de vida urbana en Leones.

En paralelo, el municipio avanza con una obra de gas natural para el Parque Industrial, considerada estratégica para las empresas radicadas allí. Francioni precisó que la inversión ronda los 1.600 millones de pesos, financiados en parte por la Provincia y el municipio. Según detalló, actualmente trabajan cerca de mil personas en el predio industrial, incluyendo empleados provenientes de distintas localidades de la región y otras provincias.

El jefe municipal también señaló que el objetivo es diversificar el perfil productivo de la ciudad y atraer empresas vinculadas a la tecnología y la biotecnología. “Estamos en la búsqueda de un laboratorio que pueda instalar una fábrica de medicamentos en Leones”, afirmó, al considerar que este tipo de inversiones permitirían generar empleos calificados y mejorar los ingresos de los trabajadores locales.

En el tramo político de la entrevista, Francioni sostuvo que Marcos Juárez “siempre fue un ejemplo de crecimiento y desarrollo” para la región y aseguró que la elección local tendrá impacto provincial. “No solamente le interesa a los marcosjuarenses, sino a toda la región”, expresó, al remarcar que observa “muchos candidatos con ganas de conducir los destinos de la ciudad”.

Además, el intendente arriesgó posibles escenarios electorales y habló de futuras alianzas. Consideró que sectores vinculados a Germán Font, como también a Diego Heredia podrían realizar “una gran elección”, y anticipó acercamientos entre distintos espacios políticos. “Veo una alianza entre Pedro y Sara, y también entre los candidatos libertarios”, concluyó