Durante los últimos días, personal policial de Monte Buey recibió diversas denuncias por robos millonarios y estafas que ocurrieron en la localidad en el mes de mayo.

Una de las más graves ocurrió el pasado 7, cuando una mujer mayor, de 68 años, denunció que una persona que la contactó por Whatsapp, haciéndose pasar por alguien de Mercado Pago le logró hackear las cuentas bancarias y sufrió el robo de 7 millones de pesos.

Los modus operandis que se han denunciado son dos; por un lado, el que más resuena durante este tiempo es como el que sufrió esta señora, en el cual se contactan con las víctimas a través de la app de mensajes, haciéndose pasar por canales oficiales de Mercado Pago, Naranja X o alguna otra entidad bancaria, y les dicen que se ha detectado una compra fraudulenta.

Una vez que se ganaron la confianza de la persona, logran que les pasen los datos de sus cuentas bancarias y/o del celular, así hackean los móviles e ingresan a las billeteras virtuales, donde las vacían o, incluso, piden créditos a nombre de los perjudicados.

La otra forma, un poco más antigua, es a través de llamados telefónicos. Los malhechores llaman a gente, principalmente mayor, y se hacen pasar por familiares o amigos cercanos, donde les dicen que, por un trámite de extrema urgencia u otra cosa, necesitan dinero o joyas y que los va a pasar a buscar una autoridad del banco más tarde.

Luego aparece alguien, bien vestido, haciéndose pasar por bancario, pidiendo el dinero o las joyas, y así se roban los ahorros de las víctimas.

Los otros tres casos que han ocurrido fueron de montos de 3, 4.5 y 6 millones de pesos, superando un acumulado de 20.

Desde la policía piden a los vecinos extremar la seguridad y al momento de recibir este tipo de llamadas o mensajes, cortar toda la conversación y hacer automáticamente la denuncia, entregando los datos necesarios a las autoridades policiales.