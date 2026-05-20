En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Jorge Dantonio, responsable de Parques y Paseos de la Municipalidad de Marcos Juárez, brindó precisiones sobre el avance del plan de pavimentación que se ejecuta en diferentes sectores de la ciudad.

El funcionario explicó que actualmente trabajan sobre mano sur de calles como Libertad, Lardizábal e Yrigoyen, buscando conectar arterias estratégicas y mejorar la circulación vehicular en zonas con alto tránsito diario.

Según detalló Dantonio, las tareas sobre calle Libertad abarcan desde Vélez Sarsfield hasta Las Colonias y forman parte de una planificación integral. “Preferimos trabajar sobre una sola mano para no entorpecer tanto el tránsito”, sostuvo. Además, indicó que las cuadras intervenidas podrían quedar habilitadas la próxima semana si continúan las buenas condiciones climáticas.

Jorge destacó que muchas de las obras apuntan a unir sectores que quedaron inconclusos entre tramos ya asfaltados. En ese sentido, remarcó la importancia de conectar barrios completos sin necesidad de utilizar rutas o avenidas principales. “Hoy usted puede venir desde El Panal hasta Villa Argentina todo por adentro”, señaló al explicar el impacto urbano que tendrán las nuevas conexiones pavimentadas.

Dantonio también adelantó futuras intervenciones complementarias para mejorar el escurrimiento del agua y preparar nuevas calles para el asfaltado. Entre ellas mencionó trabajos sobre Antártida Argentina y Florentina Rosa, donde primero deberán ejecutar desagües, entubados y cordón cuneta. De manera indirecta, sostuvo que muchas obras requieren etapas previas antes de avanzar con el pavimento definitivo.

Por otra parte, el responsable municipal puso en valor el trabajo realizado íntegramente con personal y recursos propios del municipio. “La gente no sabe si esto se hizo con una terminadora o con una motoniveladora”, expresó al destacar la calidad alcanzada en las últimas cuadras ejecutadas. Además, remarcó que varios municipios se acercaron a observar el sistema de trabajo implementado en Marcos Juárez.

Desde el área municipal aseguraron que el objetivo es continuar ampliando la red pavimentada durante los próximos meses, aprovechando el buen clima y consolidando nuevas conexiones estratégicas para distintos barrios de la ciudad.