Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 21:25 horas, el cuerpo bomberil de Leones fue convocado por un incendio vehicular que estaba ocurriendo en calle Corrientes, entre Leonardo y Atilio.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta marca Chevrolet comenzó a prenderse fuego en la zona del motor, afectándola en gran parte.

Rápidamente los bomberos realizaron las tareas de extinción y enfriamiento del vehículo, algo que les llevó más de media hora de trabajo.

No hubo heridos. Como resultado, el habitáculo de la camioneta quedó comprometido por los daños.