En diálogo con el equipo de Red Panorama, el abogado y candidato de Compromiso Marcos Juárez, Diego Barovero, confirmó oficialmente su participación en las próximas elecciones municipales y aseguró que ya cuenta con lista, avales y un equipo de trabajo definido. En una extensa entrevista, adelantó proyectos vinculados a obras públicas, urbanismo y funcionamiento político del municipio.

Barovero sostuvo que uno de los principales ejes de su propuesta será transformar el sistema de pavimentación de la ciudad mediante adoquines intertrabados. “Hoy en día ya no se hace más cemento ni asfalto”, afirmó, al explicar que ese modelo permitiría reducir costos, mejorar la resistencia de las calles y facilitar futuras reparaciones de infraestructura.

Según detalló, una cuadra de pavimento convencional ronda actualmente los 90 millones de pesos, mientras que con adoquinado el costo sería “cuatro veces menor”. Además, destacó que ese sistema podría generar mano de obra local y resolver problemas de mantenimiento sin necesidad de romper completamente las calles.

El candidato también apuntó contra el esquema tradicional de cordón cuneta y propuso avanzar hacia “drenajes sustentables”, tomando como referencia experiencias urbanas europeas. “Tenemos que sacar el cemento y pensar en soluciones ecológicas”, expresó, mencionando además ejemplos aplicados en ciudades como Valencia y distintos aeropuertos internacionales.

Otro de los puntos centrales de su discurso estuvo relacionado con el estado de la red de agua potable y los caños de asbesto en Marcos Juárez. Barovero aseguró que “todas las casas tienen pérdidas” y planteó que será necesario realizar un relevamiento integral para reemplazar las conexiones deterioradas y evitar desperdicios.

En el plano político, el referente de Compromiso Marcos Juárez descartó cualquier posibilidad de alianza electoral con otros sectores locales. “No voy a hacer ninguna alianza, son siempre los mismos”, remarcó, al tiempo que cuestionó a los dirigentes tradicionales y defendió la identidad propia de su espacio político.

Barovero también defendió su estilo confrontativo y su fuerte presencia en redes sociales. “Yo contesto a todo, voy con la verdad”, sostuvo, mientras aseguró que busca trasladar a la política la misma lógica con la que se manejó durante años en el ámbito profesional y privado.

Finalmente, el candidato afirmó que su intención es construir una propuesta “escuchando a la gente” y aseguró que su espacio puede convertirse en una alternativa competitiva en la ciudad. “Vamos a hacer una muy buena elección”, concluyó el referente de Compromiso Marcos Juárez.