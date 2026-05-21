En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Martín Benedetti, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde del miércoles, pasadas las 19 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada en la calle Urquiza al 600.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el fuego inició en la zona de la cocina, donde las llamas tomaron parte del habitáculo. Por lo que se pudo conocer, por parte de la damnificada, habría quedado una olla en el fuego, a la cual se le consumió el líquido que tenía dentro, y eso generó el foco.

Al llegar los bomberos realizaron las tareas de extinción y enfriamiento del lugar, luego removieron los muebles afectados por el siniestro. Además, según lo comentado por Benedetti, realizaron el rescate de dos perros que se encontraban en otro lugar de la casa.

No hubo heridos.