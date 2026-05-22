La Municipalidad de Marcos Juárez finalizó esta semana una nueva etapa del plan de asfaltado en la ciudad, con trabajos sobre la vereda sur entre Vélez Sarsfield y Las Colonias.

Por ello, en diálogo con el equipo de Red Panorama, Jorge Dantonio, integrante del área de Parques y Paseos del municipio, confirmó que la obra quedó terminada ayer jueves y señaló que el sector permanecerá cerrado hasta el lunes para garantizar el correcto asentamiento del material.

El funcionario destacó que las primeras cuadras ejecutadas en ese sector mostraron una mejora respecto de trabajos anteriores. “Hoy no hay discusión con respecto al tema del material”, aseguró Dantonio, quien además explicó que el equipo fue perfeccionando distintos detalles técnicos en la colocación del asfalto para optimizar el resultado final de cada intervención.

Según explicó, las condiciones climáticas influyen directamente en la planificación de este tipo de obras, especialmente durante períodos de humedad o lluvias. En ese sentido, remarcó que cada intervención demanda entre tres y cuatro días de trabajo continuo, aunque afirmó que el municipio logró incorporar mejoras y resolver inconvenientes detectados en etapas previas.

La próxima semana los trabajos continuarán sobre calle Irigoyen, entre Azcuénaga y Lavalle, donde se asfaltarán dos cuadras sobre la mano sur. Dantonio indicó que el sector permanecerá cortado entre martes y viernes y explicó que inicialmente las tareas estaban previstas para otro punto, aunque decidieron reorganizar el cronograma para evitar mayores complicaciones por otras obras en ejecución.

El plan de pavimentación contempla intervenciones en Villa Argentina, zona centro y el sector noroeste de la ciudad, con el objetivo de conectar calles y mejorar la circulación vehicular. El funcionario detalló que algunas de las obras permitirán unir distintos tramos asfaltados para generar recorridos continuos sobre arterias clave.

Como cierre, Dantonio destacó el trabajo del personal municipal y remarcó que las tareas se realizan íntegramente con mano de obra y recursos propios. “Tenemos un muy buen personal”, afirmó, al señalar que incluso otros municipios se muestran sorprendidos por la capacidad operativa que mantiene actualmente la ciudad.