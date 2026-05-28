En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Agropecuaria, Germán Font, confirmó que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, llegará este mediodía a Marcos Juárez para inaugurar nuevas obras de refuncionalización en el Hospital Abel Ayerza, como también la inauguración del Centro de Rehabilitación que está lindero al nosocomio.

Según explicó el funcionario, la visita responde al compromiso asumido por el mandatario provincial durante su última recorrida por la ciudad, en medio del aumento de la demanda sanitaria regional.

Font detalló que las mejoras incluyen nuevas camas de terapia intensiva, equipamiento moderno, monitores y obras de infraestructura destinadas a optimizar la atención médica. “El gobernador dijo: ‘vamos a hacer todo lo que tengo que hacer del sector público’”, expresó el subsecretario al referirse al fortalecimiento del sistema sanitario ante la crisis de atención vinculada al PAMI y la necesidad de contener a jubilados de toda la región.

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de impulsar un nuevo centro asistencial privado en Marcos Juárez, iniciativa que sería promovida por integrantes de la cooperadora hospitalaria y empresarios locales. Aunque aclaró que la Provincia no puede intervenir directamente en contratos entre clínicas privadas y PAMI, Font aseguró que el Gobierno cordobés acompañará cualquier proyecto sanitario que represente una solución concreta para los vecinos.

Además de las obras hospitalarias, la agenda oficial incluirá la entrega de ambulancias para Saira, General Baldissera y General Roca, localidades que derivan pacientes hacia Marcos Juárez. Font sostuvo que el objetivo es mejorar el traslado sanitario y reforzar la capacidad de respuesta regional, en un contexto donde “ha crecido mucho la demanda” en el hospital público.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario se refirió a la problemática del transporte urbano y consideró que Marcos Juárez necesita avanzar en un sistema “serio, organizado y estratégico”. Planteó que debería comenzar con recorridos concretos hacia hospitales, fábricas y dependencias públicas, utilizando vehículos pequeños y frecuencias confiables. “No querer resolver todo de golpe, sino empezar de a poco y hacerlo crecer con el tiempo”, sostuvo.

Font también vinculó la discusión del transporte con la pérdida del poder adquisitivo y los crecientes costos de movilidad. “Hoy la gente tiene que recortar en todo”, afirmó, al señalar que incluso mantener una moto o pagar el seguro mensual se volvió difícil para muchas familias de la ciudad.