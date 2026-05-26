La autopista Córdoba-Rosario sumará un nuevo peaje a la altura de Leones, en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno nacional. La medida forma parte de un plan que busca concesionar distintos corredores estratégicos del país mediante participación privada.

El futuro puesto de cobro estará ubicado en un sector clave del sudeste cordobés, por donde circula diariamente una importante cantidad de vehículos particulares y transporte de cargas. La zona es considerada estratégica por su conexión con la producción agroindustrial y el movimiento comercial regional.

Según trascendió, el nuevo sistema funcionará bajo la modalidad “Free Flow”, sin cabinas tradicionales ni pago en efectivo. El cobro se realizará de manera automática mediante dispositivos electrónicos o lectura de patentes, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular.

La concesión incluirá tareas de mantenimiento, obras y operación de distintos tramos viales durante un período de 20 años, con posibilidad de extensión. Además de Leones, el proyecto contempla nuevas estaciones de peaje en Totoras y San Francisco.

Uno de los puntos que más repercusión generó es el valor estimado de la tarifa, que para vehículos livianos podría alcanzar los 3.200 pesos por estación. La noticia despertó sorpresa entre usuarios frecuentes de la autopista y sectores productivos de la región.

La adjudicación de las concesiones se definiría en los próximos meses, con unas 20 empresas interesadas en participar del proceso nacional, las cuales presentaron sus ofertas de licitación el pasado viernes.