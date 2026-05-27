Durante las últimas horas comenzó una nueva búsqueda laboral, en este caso para peón de campo.

Las principales tareas que deberán realizar son el manejo de embolsadora; tractor, sembradora y autodescargable; arreglo de alambrados, caminos y mantenimiento general; soldadura y mantenimiento de implementos; y carga de camiones.

Los principales requisitos es contar con movilidad propia y con experiencia comprobable de trabajo rural.

Los interesados deben enviar el curriculum vitae por Whatsapp al 3472614039.