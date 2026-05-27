En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Los Surgentes, Gonzalo Peñaloza, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la madrugada del lunes, aproximadamente a las 4:20 horas, el cuerpo bomberil de Los Surgentes fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en cercanías del cruce de las Rutas 6 y 12, 4 kilómetros al oeste de esa localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión Iveco, que corresponde a una empresa de frigorificos de Camilo Aldao, en el que se trasladaban dos hombres mayores de edad, perdió el control y terminó volcando a un lado de la carpeta asfáltica.

Una de las hipótesis que se intenta esclarecer tiene que ver con el clima, ya que en ese momento había bastante neblina sobre el sector del siniestro.

Al llegar los bomberos, ambos damnificados ya se encontraban fuera del vehículo, por lo que fueron trasladados al Hospital Municipal de Los Surgentes para realizar los chequeos correspondientes.

La mercadería no sufrió de hurtos y fue recuperada por otro transporte de la empresa a los pocos minutos.

No sufrieron heridas de gravedad. Extraoficialmente el equipo de Panorama pudo conocer que los accidentados serían oriundos de Camilo Aldao.