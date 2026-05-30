Arias: FPA desarticuló un punto de venta que operaba detrás de un taller mecánico. Un Detenido.

En el marco de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas al 0800-888-8080 y desarrollada durante aproximadamente tres meses, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron dos allanamientos en la localidad de Arias.

Los procedimientos fueron dirigidos por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Bell Ville y culminaron con la detención de un Hombre Mayor de edad por comercialización de Estupefacientes.

Ambos operativos fueron llevados a cabo sobre calle Moreno(en las alturas aproximadas del 600 y 1100) de la localidad de Arias.

Según la investigación, el principal investigado comercializaba estupefacientes bajo las modalidades kiosco y delivery utilizando particularmente un taller mecánico para la venta de sustancias ilícitas.

Cabe destacar que durante uno de los Procedimientos, Personal de la División K 9 logró detectar cocaína que se encontraba oculta sobre una cañería de una pared. Durante los allanamientos se secuestraron 338 dosis de cocaína y 158 de marihuana, una balanza digital, $ 601000 Pesos argentinos, dos automóviles y diversos elementos de interés para la causa.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía interviniente, el aprehendido fue trasladado a sede Judicial por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Fuente: FPA.