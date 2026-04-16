En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el secretario de Obras Públicas de San Marcos Sud, Mauro Merlino, nos comentó acerca de lo ocurrido los últimos días con respecto a esa localidad.

Durante los últimos días, los vecinos del pueblo vecino se sorprendieron al encontrarse con la novedad de que el hundimiento que se encontraba en lo que se conoce como el puente de acceso, sobre Ruta 9, en cercanías de la fábrica Sobrero y Cagnolo, se volvió a romper luego de varias semanas de su reparación.

Según lo comentado por Merlino, la semana pasada notaron que ese sector, en el cual había una alcantarilla, sufrió el desprendimiento de la misma, considerando así como una posible hipótesis el nivel de precipitaciones acumuladas.

El secretario además detalló que el sábado estuvo la empresa a cargo de la obra, luego de ponerse en contacto con Diego Heredia, y relevaron el problema. Después, durante el martes se llevó a cabo la tarea de reasfaltado, al menos de manera momentánea.

Estiman que este bacheo podrá servir de manera momentánea, ya que, aclarado por Merlino, lo necesario sería rehacer la alcantarilla que ya tiene más de 50 años colocada, pero aún no han recibido novedades por ese tema.

“Esta vez nos avisa” destacó Mauro, y agregó que esperan que la próxima vez ocurra igual porque, si se vuelve a hundir en un momento que circula algún vehículo puede ocurrir una tragedia.

Para finalizar, el secretario de Obras confirmó que se comunicaron con Recursos Hídricos de la provincia, pero desde el Municipio consideran que es un tema del que debe encargarse Vialidad Nacional ya que les corresponde a ellos.