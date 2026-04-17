Durante la mañana de hoy, debido a las cuestiones climáticas de la estación, varias localidades y sectores del sudeste amanecieron este viernes con visibilidad reducida por bancos de neblina.

Uno de los vídeos que más se viralizaron fue del tramo entre las localidades de Corral de Bustos y Colonia Italiana, donde la niebla se sintió hasta minutos atrás.

Por tal motivo, han pedido a los ciudadanos que circulen con precaución, tanto en la zona urbana como en las rutas de la región, donde la poca visión es más notoria por la falta de edificación.

Se espera que, con el correr de la mañana, el clima mejore.