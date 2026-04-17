Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, el próximo lunes 20, abrirán la inscripción para las Becas de Estudio edición 2026.

El programa está destinado para aquellos estudiantes de educación universitaria o terciaria y que necesiten un apoyo económico para poder cumplir con este nivel.

Los interesados tienen tiempo para completar el formulario, desde el próximo lunes hasta el 30 de este mes, en el Centro Cívico de la ciudad, de lunes a viernes y de 8 a 12 horas.

Para más información y consultas se pueden comunicar al 3472642025 o en la página de la Municipalidad, www.mmj.gob.ar