Durante la tarde del jueves, aproximadamente a las 18:30 horas, personal policial y el cuerpo bomberil fueron convocados por un accidente vial ocurrido en el cruce de las rutas provinciales 3 y 11, en cercanías de la localidad de Wenceslao Escalante.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Volkswagen Virtus, conducido por un hombre oriundo de Monte Maíz, colisionó de frente con un camión acoplado Scania, que era manejado por otro masculino, de Bell Ville.

Además, en el rodado menor viajaban otras dos personas.

Al llegar el equipo de rescate, trasladaron a los tres ocupantes del auto al Hospital de Monte Maíz para realizar los chequeos correspondientes. Por otro lado, el camionero no sufrió heridas de gravedad.

Aún se desconocen las causas del hecho. El vehículo menor circulaba en sentido Este – Oeste, mientras que el transporte iba al contrario al momento del siniestro.