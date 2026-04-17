En diálogo con el equipo de Red Panorama, el gerente del Diagnóstico por Imágenes, Dante Giuliani, nos brindó mayor información sobre la cartilla de estudios que ofrecen en el centro.

Por consultas de oyentes que recibió la Panorama acerca de los electrocardiogramas, Giuliani confirmó que no realizan ese tipo de análisis en el Diagnostico, pero si abarcan otras áreas como tomografías, resonancias, ecografías, ahora también mamografías incluidas.

Lo novedoso de la información es que, por lo ocurrido con la asistencia de PAMI en la ciudad, para los afiliados de la entidad estos chequeos son sin cargo.

Para turnos y consultas deben comunicarse a los teléfonos 03472441818, o 3472624106, de lunes a viernes de 12 a 16 horas, y los sábados de 8 a 12. Sino llegarse a Santa Fe y Urquiza.