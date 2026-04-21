Salida de Bomberos Voluntarios de Inriville el dìa 19 de Abril del 2026 por accidente vehicular.

Pasadas las 20:05 horas, nuestro Personal intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la ruta Provincial Nº 6, entre el Cementerio de Inriville y el cruce Camilo Aldao-Los Surgentes.

Al arribar al lugar, se constatò una colisiòn protagonizada por dos vehìculos y un camiòn, con un total de ocho Personas involucradas.

Durante la intervenciòn, se llevaron adelante tareas de rescate sobre uno de los rodados, logrando la extracciòn de Personas atrapadas, su asistencia e inmovilizaciòn, y posterior traslado de los involucrados a los Hospitales de Inriville y Los Surgentes para su atenciòn médica.

Durante el operativo se realizò el corte total de la circulaciòn y posterior despeje de la calzada.

Del operativo participaron 5 Unidades y 16 Bomberos de nuestra instituciòn, junto a Bomberos Voluntarios de Los Surgentes, Policìa Caminera, Personal Policial de Inriville y Los Surgentes, Guardia Local y Ambulancia del Hospital Dr. Raùl Figueroa.

Fuente: Bomberos Voluntarios de Inriville.