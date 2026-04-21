en dialogo con el jefe de bomberos de inriville nos relata el accidente del último fin de semana con dos vehiculos que por causas a establecer impactan de frente en uno iban cinco personas y en el otro tres . todos en principio trasladados a Inriville pero tres fueron derivados a Marcos Juárez al Hospital Abel Ayerza ,donde dos permanecen en estado reservado con multiples traumas ,uno fue intervenido quirúrgicamente, y el tercero fue estabilizado y pasado a sala común.

Esto nos lo comunicó el Dr Siccardi director del nosocomio , quien tambien en diálogo con panorama expresó que ante este evento inusual la terapia del lugar está al límite