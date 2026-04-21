La intendente de Inriville, Julieta Aquino, expresó su preocupación por el estado de la Ruta Provincial 6, especialmente en el tramo que conecta con Cruz Alta, y confirmó que las obras previstas para su reparación se encuentran paralizadas por falta de financiamiento. La jefa municipal señaló que el deterioro de la calzada representa un riesgo permanente para quienes transitan a diario por la zona.

“La ruta está poceada, no está en óptimo estado”, afirmó la mandataria, al describir la situación actual del corredor vial. Si bien aclaró que será materia de peritajes determinar si determinados accidentes estuvieron vinculados directamente a los pozos, remarcó que existe una realidad evidente: la calzada presenta un deterioro progresivo y visible, agravado en los últimos meses.

La mandataria recordó que el año pasado se había licitado la obra para intervenir el tramo comprendido entre Inriville y Cruz Alta, límite con Santa Fe, pero explicó que los trabajos nunca comenzaron. Según indicó, tras consultar a las autoridades de Vialidad, le confirmaron que “la obra estaba paralizada por una cuestión de falta de dinero”, pese a que ya había una empresa adjudicataria.

Aquino sostuvo que el tránsito intenso de camiones y las reiteradas lluvias aceleraron el desgaste del pavimento, especialmente en sectores donde solo se realizaron arreglos parciales. “Uno puede prever que rápidamente se iba a destruir la ruta, y no nos hemos equivocado”, expresó, al remarcar que el flujo constante de transporte pesado termina afectando seriamente la durabilidad del asfalto.

Además, señaló que uno de los puntos más comprometidos es el cruce de la Ruta 6 con la Ruta 12, donde confluyen camiones provenientes de varias localidades de la región rumbo a la autopista. Ese movimiento constante genera una presión extra sobre una vía que ya presentaba falencias estructurales y que, según dijo, “no está en buen estado”.

Mientras las obras siguen frenadas y no hay certezas sobre su reactivación, crece la preocupación en la región por el estado de una ruta clave para la producción y la circulación diaria.