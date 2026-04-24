Otro trascendido falso en la Escuela del Trabajo.

Tal como es la denomina popularmente la tradicional escuela de Ruta 9(IIPET N° 51) fue mencionada por algún irresponsable que dio cuenta de la aparición de un arma en algunas de las aulas. Esto fue desmentida por la Directora Silvina Avalos, quien aprovechó para aclarar que en rigor se trató del ingreso de un uniformado que estaba en el móvil policial como prevención y dada la actualidad del tema, alguien lo asoció a una eventual posibilidad de la existencia del arma.