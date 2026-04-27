FPA efectuò tres allanamientos en Bell Ville y San Marcos Sud. Una Detenida.

En el marco de una investigaciòn por comercializaciòn de estupefacientes, la Fuerza Policial Antinarcotràfico llevò a cabo tres allanamientos, dos en la ciudad de Bell Ville y uno en la localidad de San Marcos Sud, donde se secuestraron drogas ilìcitas y se detuvo a una mujer mayor de edad.

DUrante los registros, Personal de la Brigada de Investigaciones de Bell Ville, incautò 270 dosis de marihuana, 23.035.000 Pesos, una carabina calibre 22 y diversos elementos de interès para la causa.

Como resultado del operativo, fue detenida una mujer de 42 años, quien quedò a disposiciòn de la Justicia.

Para finalizar, la fiscalìa de Lucha contra el Narcotràfico de Bell Ville dispuso el traslado de la aprehendida a sede Judicial junto con todos los elementos secuestrados, en el marco de una causa por supuesta infracciòn a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Fuente: FPA.