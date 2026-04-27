Durante la madrugada de hoy, los vecinos de la región quedaron conmocionados ante la noticia de un accidente en Autopista, en cercanías de Leones, donde un vehículo atropelló a un ciclista y se dio a la fuga.

Luego, momentos más tarde, personal policial dio a conocer la información de que se hizo presente en la comisaría de la vecina ciudad un hombre mayor de edad, quien testificó que habría sido el otro involucrado en el siniestro vial.

Según lo que se pudo conocer, el masculino conducía una Ecosport color gris y, por razones que se intentan esclarecer, embistió al ciclista que iba en su misma dirección sobre Autopista.

No quedó detenido, pero ahora se realiza una investigación para esclarecer el hecho.